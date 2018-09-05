Еще один российский вариант L-410 – гидросамолет

Самолет авиации местных воздушных линий L-410UVP-E20, сборку которого локализуют сейчас на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА), появился в варианте гидроплана на поплавковом шасси, построенном на курганском предприятии «Стрела».

По имеющимся в отечественных СМИ данным, новый вариант «элки-гидроплана» создан в Отраслевом специальном конструкторском бюро экспериментального самолетостроения Московского авиационного института (МАИ). На днях ожидается показ новой версии самолета потенциальным заказчикам на очередном Гидроавиасалоне в Геленджике.

Добавим, что Уральский завод гражданской авиации и оригинальный завод-производитель самолета L-410 в Чехии принадлежат российскому промышленному гиганту – УГМК (Уральской горно-металлургической компании). На базе УЗГА сейчас разворачивается новое производство «элок» с постепенным импортозамещением ее компонентов. В частности, строятся первые российские двигатели ВК-800С для замены иностранных силовых установок данного самолета (см. наш материал - http://tehnoomsk.ru/node/3133)

Сейчас в России эксплуатируются несколько десятков L-410, выпущенных в последнее десятилетие.