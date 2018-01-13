Официально завершено строительство 374-метрового небоскреба Федерация в Москве

Самое высокое коммерческое здание столицы России – «Башня Федерация» - построено. Об этом было объявлено представителями управляющей компании в конце 2017 года. Речь идет о втором – 374-метровом корпусе (97 этажей), получившем название «Восток», первый («Запад», 63 этажа, 242 метра) сдан еще в 2008 году.

«Федерация» на данный момент является самым высоким небоскребом Москвы, но не самым высоким в России: в северной столице нашей страны сейчас достраивается 462-метровый «Лахта-центр» (см. материал http://tehnoomsk.ru/node/2999 ). Изначально в проекте башни «Федерация» было 3 составляющие: 2 корпуса («Запад» и «Восток») и гигантский шпиль между ними, в котором должны были ходить панорамные лифты. Но от шпиля в итоге отказались, а строительство «Востока» долго не могли завершить в связи с экономическими проблемами организаторов возведения небоскреба. Сейчас в 97-этажном «Востоке» реализуются офисы и апартаменты, а также готовится к запуску подземная часть.

Несмотря на частую критику небоскребов в российском обществе, стоит отметить, что подобное высотное строительство в России позволяет переносить в нашу страну новейшие зарубежные технологические решения, изначально внедряемые в наиболее дорогостоящих проектах премиального класса.

Так, например, в «Башне Федерация» впервые в России были установлены:

- лифтовые системы «twin» — инновационная технология, позволяющая использовать две кабины скоростных лифтов в одной шахте, что в 1,7 раза увеличивает общую пропускную способность лифтов;

- инновационная «скрытая» система эксплуатации фасадов (такая же система установлена на самом высоком небоскрёбе мира «Бурдж Халифа» в Дубае). Система позволяет оперативно обслуживать фасады башни, при этом незаметна невооружённым глазом, и тем самым не нарушает архитектурный облик здания.

Также при строительстве комплекса «Федерации» применены практически все лучшие энергоэффективные технологии, используемые в мировом строительстве.