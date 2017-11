Уральский завод гражданской авиации готовится к выпуску до 20 L-410 в год

Как сообщили представители предприятия российским СМИ проект по переносу сборки новых самолетов L-410UVP-E20 на УЗГА (Уральский завод гражданской авиации) серьезно вырастет в объемах. Если на сегодня предприятие может собирать не более 5-6 таких машин в год, то с вводом нового корпуса ценой 1 млрд рублей, в Екатеринбурге смогут производить до 20 L-410 нового поколения.

Российские производственники связаны с производством турбовинтового самолета L-410 уже не первый год: УГМК (Уральская горно-металлургическая компания) с 2013 года владеет 100% акций чешского предприятия Aircraft Industries a.s. (бывший завод LET). Приход русских на завод начался в 2008-м, когда им удалось купить 51% акций предприятия и буквально перезапустить на нем производство. Современная версия L-410 c новым бортовым радиоэлектронным оборудованием соответствует всем международным требованиям гражданской авиации.

Серьезная доля объемов продаж новых L-410UVP-E20 в дальнейшем пришлась на российский рынок региональных пассажирских авиаперевозок (сейчас в России – около 40 таких машин). Сами чехи часто называют сегодня машину «русский самолет».

В 2014 году, в связи с изменением глобальной политической и экономической ситуации, начат процесс организации производства в России. В 2015-2017 годах ведется строительство новых производственных площадей на Урале, осуществляется монтаж оборудования. Параллельно с 2016 года начато обучение пилотов на данный тип ВС на новых комплексных тренажёрах самолёта L410 UVP-E20 H80, поставленных компанией «Фирма «НИТА» в Сасовское лётное училище ГА и Краснокутское лётное училище ГА.

L-410 хорошо знаком нашим пилотам. Первые версии этой машины в большом количестве эксплуатировались в 1980-х в ГА СССР. Самолет представляет собой по сути реализацию концепта «летающей маршрутки»: он может перевозить до 19 пассажиров с максимальной скоростью до 335 км/ч на максимальное расстояние до 1500 км. Завершается разработка L-410NG — дальнейшего развития L-410UVP-E20 – с интегральными крыльевыми баками (выросла в 2 раза ёмкость топливной системы и увеличилась дальность полёта). Установлены более мощные двигатели, увеличен объём переднего багажного отсека, кабина пилотов снабжена новой авионикой.