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04.11.2017

Из Москвы пассажирским на скорости 2000 км/ч

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Это не заголовок из анонса фильма о будущем. Это история из далеких уже 1970-х годов, когда советская гражданская авиация сделала последнюю попытку вырваться в реальные технологические лидеры, запуская пассажирские перевозки на сверхзвуковых Ту-144.

К сожалению, лобби тогдашних «консерваторов», которые уже спали и видели «рыночную экономику» в том числе и в авиаперевозках, в итоге лишили «сто сорок четвертый» дороги в массовую эксплуатацию. Самолет, о каком мечтали творцы 1950-60-х годов, оказался не нужен спустя долгие годы разработки. Сталинские покорители новых технологий выходили на пенсию, наступала эпоха кабинетной волокиты и инертных чиновников позднебрежневского периода. Еще через несколько лет в огромный, сбавляющий ход механизм советской Империи, вгрызутся «перестроечники» Горбачева и Ельцина и под крики «давай как на Западе» сломают всё оставшееся.

Но пока на дворе 1977 год. Ту-144 готовится к выходу на первую регулярную линию Москва — Алма-Ата. Обычные люди радуются: наконец-то будем летать быстрее и комфортнее. Маленький лучик Будущего озаряет реальность…

Вот как описывает эту историю Илья Вайсберг в своем материале «С пассажирами на сверхзвуке» на российском сайте AviationExplorer:

В Домодедовской авиационно-технической базе (АТБ) подготовка к техническому обслуживанию сверхзвукового Ту-144 началась в 1975 г. под руководством начальника АТБ Владислава Федоровича Конопко. Его заместителем по эксплуатации самолета Ту-144 был назначен Николай Алексеевич Небось, прошедший путь от авиатехника по приборам до заместителя главного инженера по авиационному и радиоэлектронному оборудованию АТБ ДОАО. Были выделены лучшие специалисты Домодедовской АТБ – инженеры В.В. Венедиктова, Е.Д. Матвеев, В.Ф. Быбко, Н.С. Муравьев, Б.В. Рытвинский, авиатехники А.М. Осипчук, Н.А. Писарьков, А.В. Башков, К.С. Погодин, В.Г. Суровцев, В.Г. Юдин, А.С. Коваль и др.

Вот что воспоминает Н.А. Небось: «Самолет такого типа впервые использовался в гражданской авиации. Было много конструктивных и эксплуатационных особенностей. Перед нами была поставлена задача освоения эксплуатации Ту-144 вместе с бригадой Минавиапрома (МАП). Мы должны были подготовиться к самостоятельному обеспечению дальнейшей эксплуатации с пассажирскими перевозками. Предстояло переподготовить более 120 специалистов. Обучали наших сотрудников, работая совместно со специалистами МАПа. В результате 60 человек из нашей АТБ получили допуск к самостоятельному техническому обслуживанию Ту-144». На заключительном этапе эксплуатационных испытаний в соответствии с приказом МАП-МГА от 13 сентября 1977 г. № 149-223 происходило более активное подключение средств и служб гражданской авиации к подготовке пассажирских перевозок на Ту-144. Решением комиссии во главе с заместителем министра гражданской авиации Б.Д. Грубием, подтвержденным приказом МАП-МГА, были назначены экипажи для проведения эксплуатационных испытаний. Первый экипаж: летчики Б.Ф. Кузнецов (ДОАО МТУ ГА), С.Т. Агапов (ЖЛИиДБ), штурман С.П. Храмов (ДОАО МТУ ГА), бортинженеры Ю.Н. Аваев (ДОАО МТУ ГА), Ю.Т. Селиверстов (ЖЛИиДБ), ведущий инженер С.П. Авакимов (ЖЛИиДБ). tu-144_0002_0.jpg

Следует сказать о незаурядной личности Бориса Федоровича Кузнецова, первым в истории гражданской авиации 1 ноября 1977 г. выполнившим в качестве командира корабля пассажирский рейс на сверхзвуковом самолет Ту-144 по маршруту Москва (Домодедово) – Алма-Ата – Москва. Он родился 9 января 1931 г., окончил Балашовское военное училище, Военно-воздушную академию, Академию гражданской авиации по специальности «инженер-пилот». Летал летчиком, командиром корабля, командиром отряда в Дальней авиации. В гражданской авиации работал вторым пилотом, командиром корабля на самолетах Ту-104, Ту-114, Ил-62, заместителем командира эскадрильи Ту-144. Летную деятельность в Домодедово закончил в 1989 г. Б.Ф. Кузнецов написал автобиографическую книгу «Первый сверхзвуковой пассажирский», где рассказывается о парнишке из казахстанской глубинки, влюбленным в небо. Он упрямо шел к цели, пока не стал первоклассным летчиком. И вершиной его профессионального мастерства стало пилотирование первого сверхзвукового пассажирского Ту-144. Книга интересна не только профессионалам, но и всем, кто хочет больше узнать об авиации.

Вернемся непосредственно к подготовке пассажирских перевозок на Ту-144. Они планировались выполняться на двух серийных самолетах: № СССР-77109 и № СССР-77110. Были проведены мероприятия по устранению недостатков, выявленных на всех видах испытаний. Заключительный этап испытаний не был напряженным с технической точки зрения. Ритмичная работа по расписанию обеспечивалась без серьезных сбоев и крупных дефектов. Инженерный и технический составы «развлекались», проводя оценки бытового оборудования, готовясь к пассажирским перевозкам. Подключенные к испытаниям стюардессы и соответствующие специалисты ГосНИИ ГА проводили наземные тренировки для отработки технологии обслуживания пассажиров в полете, в т. ч. «розыгрыши» и два технических рейса с пассажирами. «Розыгрыш» был проведен с полным моделированием цикла регистрации билетов, оформления багажа, посадки пассажиров, полета реальной продолжительности, высадки пассажиров, оформления багажа в аэропорту назначения. От «пассажиров» (лучших работников ОКБ, ЖЛИиДБ, ГосНИИ ГА и др. организаций) отбою не было. Рацион питания в «полете» был на высшем уровне (по меню первого класса), все получили большое удовольствие. «Розыгрыш» позволил уточнить многие важные элементы и детали обслуживания пассажиров.

20 и 21 октября 1977 г. были выполнены два технических рейса  Москва – Алма-Ата с «пассажирами» – работниками ряда организаций, которые принимали непосредственное участие в создании и испытаниях сверхзвукового самолета. После завершения государственных и эксплуатационных испытаний Ту-144 и оформления сертификата летной годности были начаты регулярные пассажирские перевозки (совместный приказ МАП-МГА от 31.11.1977 г. №173-269). Первый рейс № 499 Москва – Алма-Ата был выполнен 01.11.1977 г. экипажем в составе: Б.Ф. Кузнецов – командир, С.Т. Агапов – второй пилот, С.П. Храмов – штурман, Ю.Н. Аваев – бортинженер. Протяженность маршрута на базовой трассе Ту-144 Москва – Алма-Ата составила 3260 км. Самолет взлетел в 9 ч 03 мин и в 11 ч 03 мин (время московское) совершил посадку в аэропорту Алма-Ата, перевезя 80 пассажиров.

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В обратный рейс Ту-144 вылетел из Алма-Аты в 13 ч 28 мин и точно по расписанию в 15 ч 31 мин совершил посадку в Москве. Средняя скорость полета – 1630 км/ч. Пассажирские рейсы на Ту-144 выполнялись один раз в неделю. Стоимость билета – 68 руб. (на дозвуковом самолете – 48 руб.). Несмотря на это, рейсы стали популярными, билеты на Ту-144 быстро вошли в разряд дефицита. Полеты со скоростью 2000 км/ч на расстояние 3260 км на высоте 16-17 тыс. м выполнялись один раз в неделю, количество пассажиров на борту не превышало 80 человек. Однако судьба этого самолета сложилась иначе, чем предполагалось. 23 мая 1978 г. был выполнен последний пассажирский рейс в Алма-Ату. Самолет пилотировал экипаж, возглавляемый А.А. Лариным. До момента прекращения регулярных пассажирских перевозок легендарный самолет выполнил 55 рейсов (102 с учетом грузовых), перевезя 3284 пассажира. Ту-144 с двигателем НК-144А стал первым в СССР пассажирским самолетом, который получил национальный сертификат летной годности.

Источник: https://www.aex.ru/fdocs/1/2017/10/31/28908

p.s. Видео одного из последних полетов Ту-144 (1999 год):

Тэги: 
история авиации
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Ту-144
сверхзвуковой пассажирский самолет
будущее
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