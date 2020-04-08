В России выпустили новый Linux-дистрибутив, работающий на процессорах Эльбрус, Байкал и МЦСТ-R



Отечественная компания «Базальт СПО» выпустила новый релиз своей операционной системы Simply Linux («Симпли линукс»). 9-я версия поддерживает не только массовые процессоры, но и российские – архитектуры Эльбрус, MIPS и ARM (Байкал) и RISC (МЦСТ-R).

В списке «железа», на котором можно запускать 9-ю версию «Симпли линукс», есть все основные российские процессоры (в том числе даже 8-ядерный перспективный «Байкал-М») и не только. Так операционка работает даже на зарубежных Raspberry Pi 4. Конечно, в списке есть и все распространенные x86-процессоры (32- и 64-разрядные).

Что входит в состав дистрибутива? Известно, что в него включено более 30 полностью русифицированных программ, ориентированных на решение большинства потребностей пользователя. К комплекту приложен широкий спектр драйверов устройств, что значительно упрощает работу с дополнительным оборудованием.

Встроен веб-браузер Chromium 80 c открытым исходным кодом, почтовый клиент Mozilla Thunderbird 68.6.0 и мессенджер Pidgin 2.13.0. В сборке Simply Linux 9 для процессоров ARMv8 вместо Chromium поставляется Firefox ESR 68.6.0.

Для редактирования текстовых документов и таблиц использован офисный пакет Libreoffice 6.3.5.2, для работы с растровой и векторной графикой - GIMP (2.10.12) и Inkscape 0.92.4 соответственно. Кроме того, пользователи Simply Linux могут запускать некоторые Windows-приложения с помощью свободной реализации Win32 API – WINE 5.0 (только на x86-совместимых процессорах).

Добавим, что ОС Simply Linux 9 создана на основе репозитория девятой платформы проекта «Сизиф» (Sisyphus), который в августе 2019 года выпустила и поддерживает компания «Базальт СПО». Если в дистрибутиве ОС не оказалось нужной пользователю прикладной программы, ее можно установить из этого российского репозитория.