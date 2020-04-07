Техноистория: Как создавали систему ПРО в СССР. Часть 1



Мы живем в эпоху, когда системы противоракетной обороны (ПРО) и зенитно-ракетные комплексы становятся всё ближе по функционалу. Так дальний ЗРК С-500 обладает функциями в привычном понимании системы ПРО, а новые ракеты системы С-400 способны бороться с баллистическими и гиперзвуковыми целями. Но до появления подобных мощных систем потребовались годы развития ракетного оружия, радиоэлектроники и систем обнаружения воздушных целей – в СССР первые работы по ПРО стартовали еще в 1945 году! В серии материалов «Как создавали систему ПРО в СССР» мы расскажем, как велись разработки таким систем в 1945-1990 годах.

1945-1955 годы. От «Анти-Фау» до СКБ-30

Первым проектом разработки противоракетного оружия стал «Анти-Фау», начатый в СССР в 1945 году на базе Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. В академии открыли Научно-исследовательское бюро спецтехники (НИБС) во главе с Георгием Можаровским, перед которым была поставлена задача проработки возможности противодействия баллистическим ракетам типа V-2 (Фау-2, гитлеровская Германия) с дальностью до 300 км и неотделяемой головной частью (ГЧ) массой порядка 1 тонны. Их большие габариты и относительно невысокая скорость (порядка 1,5 км/с или 5400 км/ч) позволяли рассчитывать на использование (с небольшими доработками) систем противовоздушной обороны (ПВО). Однако уже в 1948 году появились ракеты с дальностью до 3000 км и отделяющимися боевыми частями, скорости которых были значительно выше, а отражающая поверхность во много раз меньше. Проект подвергся значительной переработке.



Фото: Немецкая боевая ракета V-2 (Фау-2) перед запуском, 1945 год

В 1949 году структурная схема (проект) первой советской системы ПРО бюро Можаровского была представлена экспертам НИИ-4 Вооруженных Сил СССР. Авторы сообщили, что их система должна была обеспечить защиту прикрываемой наземной зоны от удара 20 баллистических ракет. Группа станций обнаружения каждая в своем секторе должна была просматривать пространство на дальность до 1000 км, обеспечивая круговой обзор. Координаты цели передавали на командный пункт и далее на нужную группу станций точного пеленга, которые «вели» цель, начиная с дальности 700 км. Подобная разработка требовала уже наличия прообраза компьютера в составе системы (счетно-решающий прибор). В каждом секторе обороны этот прибор по получаемым с радаров точного пеленга координатам определял углы наведения пусковой установки и момент старта ракеты-«перехватчика», отправлявшейся в расчетную точку по заложенной при пуске программе. РЛС переводилась в режим сопровождения. Непосредственно на цель ракету-перехватчик должна была вывести активная головка самонаведения (ГСН) которая включалась по команде с земли на расстоянии 1,5-2 км от цели и на дистанции 75-400 метров до цели вырабатывала команду на подрыв боевой части (БЧ) перехватчика. Предполагалось, что взрыв должен был вызвать детонацию боевого заряда перехватываемой ракеты, чем и достигалось ее уничтожение. Именно эта часть проекта вызывала наибольшие сомнения – в силу того, что по сути обогнала возможности техники конца 1940-х годов.

Дело в том, что активные радиолокационные ГСН (имеют в своем составе и излучатель, и приемник) появились на противосамолетных ракетах только в 1960-х годах. Даже тогда они имели небольшую мощность, значительный вес и невысокую надежность из-за своей элементной базы (радиолампы, реле и электромагнитные усилители). А в конце 1940-х не было и этого! Чтобы реализовать на борту зенитной ракеты весь комплекс аппаратуры, обеспечивающий перехват, тогда было просто нереально.

Наведение с земли имело то преимущество, что на ракете достаточно было иметь только приемную аппаратуру небольшой мощности, а на пункте наведения можно было смонтировать аппаратуру неограниченной массы. Кроме того проект рассчитывался для перехвата ракет с обычным взрывчатым веществом (ВВ), поэтому и предполагал поражение боеголовки ракеты детонацией взрывчатки. Это было оправдано для тех лет, когда атомные бомбы были очень тяжелыми устройствами. Но уже в конце 1950-х такая возможность появилась. Первая ГЧ легендарной королёвской «семерки» МБР Р-7 весила 5,4 тонны, а сама ракета имела стартовую массу 283 тонны при дальности около 8000 км.



Фото: Советская МБР Р-7, созданная под руководством Сергея Королева, 1950-е годы. На такой ракете был запущен первый в мире спутник 4 октября 1957 года.

Предложенная система Можаровского, несмотря на многие прогрессивные идеи в ней заложенные, была крайне низкой. Для решения задачи отражения удара по ограниченному району баллистических ракет врага, несущих в общей сложности 20 тонн взрывчатки, необходимо было иметь целых 17 РЛС дальнего обнаружения (520-1000 км) и еще 16 РЛС для ближней зоны, а далее еще станции точного пеленга. Поскольку ракета и отделившаяся от нее ГЧ представляют собой уже две цели, и сбивать надо обе (радар тех лет просто не мог отличить одно от другого), количество станций точного пеленга должно было доходить уже до 40. Итого требовалось держать в прикрываемом районе минимум 73 РЛС. Если же учесть, что вероятность поражения цели одной ракетой много меньше 100%, а надежность оборудования РЛС тех лет оставляла желать лучшего и требовала их резервирования, то общее количество РЛС значительно возрастало. Тем не менее, отчет группы Можаровского показал принципиальную возможность создания системы ПРО и получил положительную оценку Научно-технического совета Академии артиллерийских наук.

В 1953 году НИБС Можаровского расформировали в связи с упразднением Академии артиллерийских наук. Дальнейшие работы по системам ПРО в СССР велись другими организациями. Функции головной военно-научной организации по данной проблематике возложили на 2-й научно-исследовательский институт Минобороны (НИИ МО). Для обеспечения испытаний и оценки характеристик средств ПРО создали специальный научно-исследовательский институт (СНИИ) №45 МО СССР

Впрочем, разработки 1940-х годов не ограничивались только проектированием структуры системы ПРО и расчетом ее характеристик. Так в 1945 году параллельно с НИБС Можаровского стартовало создание дальнего радиолокатора «Плутон» (проектная дальность по воздушным целям – до 2000 км!). Проектом занимались в НИИ-20 Наркомата вооружений. Согласно эскизному проекту, станция состояла из 2 стационарных импульсных локаторов: одного в метровом диапазоне волн, для поиска и обнаружения, и второго в сантиметровомм – для точной локации целей. Это должна была быть поворотная конструкция из 4 параболических антенн диаметром 12-15 метров на башне высотой 30 метров. Однако, советская промышленность еще не была готова к производству такой системы, и в конце 1946 года работы в НИИ-20 были приостановлены, но материалы по «Плутону» не отправили в архив.

В феврале 1948 года вышло Постановление Совета Министров, которым перед НИИ-88 ставилась задача проработки параметров системы борьбы с ракетами дальнего действия и дальними бомбардировщиками («Тема И-32») и создания противоракеты («ПР») обозначавшейся как И-32. НИИ-20 с материалом по «Плутону» стал соисполнителем в части радиолокационных средств. Систему управления для противоракеты разрабатывал НИИ-885. Здесь были отличия от проекта Можаровского: изначально противоракета летела по радиокомандам наведения с земли, потом применялась головка самонаведения (ГСН). Кроме того, подрыв боевой части осуществлялся по команде с земли. Но в конце 1949 года верховный главнокомандующий и руководитель СССР Иосиф Виссарионович Сталин принял решение сосредоточить все силы на первой системе ПВО Москвы «Беркут», и работы по ПРО были отложены «на неопределенное время».



Фото: Вертикальная антенна станции Б-200 системы ПВО Москвы С-25 «Беркут»

В 1953 году систему ПВО С-25 «Беркут» приняли на вооружение. Головным разработчиком по ней было КБ-1 (позднее известное как ЦКБ «Алмаз»). Появилась возможность выделать часть ресурсов КБ-1 на работу по ПРО. Кроме КБ-1, распоряжением Совета Министров к работам была подключена Радиотехническая лаборатория Академии наук СССР (РЛАН, позже – Радиотехнический институт имени Минца). Обе организации получили задание подготовить конкретные предложения по «разработке методов борьбы с ракетами дальнего действия».

По проекту Минца на ракетоопасном направлении вдоль потенциальной трассы полета ракет размещались на расстоянии 100 км друг от друга 3 станции с антеннами направленными вверх. ГЧ ракет последовательно пересекали три узких радиолокационных луча, давая возможность по трем точкам достаточно точно рассчитать их траекторию и точку падения. Проект получил название зональной системы ПРО «Барьер». Его предлагали воплотить в жизнь по всему периметру СССР. В 1954 году в РЛАН были проведены исследования по основным параметрам будущей РЛС.

В КБ-1 на первом этапе работами руководил профессор Лившиц. В 1954 году был выпущен аналитический документ – сводный отчет по проблеме создания средств ПРО. В немпредлагалось перейти от обычного в то время определения координат цели по двум измеренным углам и дальности к методу «трех дальностей», когда координаты рассчитываются по дальностям, измеренным сразу тремя РЛС, разнесенными на местности. Поражение ГЧ ракеты врага предполагалось обеспечить дистанционным подрывом боевой части противоракеты, начиненной поражающими элементами и зарядом обычной взрывчатки. В качестве метода наведения было выбрано параллельное сближение противоракеты и цели на встречных курсах. Ведущую роль в этой работе сыграла группа ученых возглавляемых Г. Кисунько. В июле 1955 года для научно-исследовательских работ в области ПРО из состава КБ-1 выделили СКБ-30 (позже ОКБ «Вымпел») которое он и возглавил.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ