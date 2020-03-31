Российский патрульный робот Скорпион – новая универсальная платформа



Разработчики российских роботов из компании «Промобот» (Пермь) представили свою новинку, открывающую направление роботов для силовых структур, спасателей и промышленных предприятий, - гусеничную платформу «Скорпион». Машина впервые показана в Москве 26 февраля 2020 года.

На борту «Скорпиона», радикально отличающегося от всех ранее выпускавшихся моделей роботов российской компании «Промобот», находится система распознавания лиц, комплекс различных датчиков для ориентации в пространстве, лазерный сканер и спутниковый приемник систем ГЛОНАСС/GPS. Всё это разработано в нашей стране (см. материал об успешном развитии предприятия «Промобот» - http://tehnoomsk.ru/node/3846).

Новый робот является платформой, состав оборудования которой можно изменить с учетом запросов заказчика. Например, «Скорпион» может по команде оператора преследовать преступника и даже обездвижить его. Другой вариант – робот оснащается газоанализатором и помогает отслеживать состояние воздуха.

Разработчики также сообщают, что ходовая часть российского «Скорпиона» спроектирована для использования в условиях городской и промышленной застройки, и машина справляется с передвижением по лестницам, бордюрам, а также по снегу, песку, грязи и воде.

