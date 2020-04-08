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08.04.2020

Россия начала поставки вертолетов «Ансат» в Мексику

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В начале апреля 2020 года с Казанского вертолетного завода отправился к заказчику в Мексику первый из 40 заказанных легких вертолетов «Ансат» (мексиканская сторона закупила 27 таких вертолетов в модификации летающей «скорой помощи» и 13 – в варианте обычной пассажирской машины). Все поставки будут выполнены в 2020-21 годах.

Интересно, что поставка вертолетов из Казани выполняется в 40-футовых универсальных контейнерах. Один «Ансат» в частично разобранном виде входит в 2 таких контейнера, которые удобно перевозить по железной дороге и водным коммуникациям. Российские специалисты на месте соберут доставленные заказчикам машины и обучат мексиканцев их эксплуатации в рамках специального 3-летнего контракта.
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Добавим, что будущие эксплуатанты российских машин из Мексики ранее уже побывали на одном из российских аэродромов, где базируются медицинские «Ансаты», используемые для работы внутри нашей страны.

Разделы: 
Транспорт
Тэги: 
Ансат
вертолеты
экспорт
Казань
Мексика
медицинский вертолет

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