Представлены первые образцы российских SSD в форм-факторе U.2 NVMe



Отечественный разработчик и производитель микроэлектроники компания GS Nanotech (Калининградская область) совместно со специалистами Петрозаводского государственного университета создали первые образцы российских твердотельных накопителей (SSD) в форм-факторе U.2 NVMe. Создатели твердотельных дисков сообщили, что их устройства полностью разработаны в России и произведены на основе NAND-памяти, корпусированной в нашей стране.

Речь идет о проекте по разработке SSD для построения высокопроизводительных систем хранения данных (СХД) на основе all-flash решений. Он стартовал в 2019 году и входит в госпрограмму, где одной из задач является создание высокопроизводительных решений для СХД и ЦОД на основе созданных накопителей NVMe. Представленные в марте 2020 года новые SSD построены на максимально возможном уровне локализации таких устройств в России.



В российской компании GS Nanotech запустили 2 года назад первое в нашей стране серийное производство SSD - немеханических запоминающих устройств на основе микросхем памяти с управляющим контроллером (см. наш материал 2018 года - http://tehnoomsk.ru/node/3060). Весь производственный цикл - разработка и проектирование SSD, корпусирование модулей NAND-памяти, монтаж компонентов на плате, финальная сборка и упаковка изделий – находится на заводе «Технополис GS» в Калининградской области. Поэтому данный промышленный проект позволяет обеспечить нужды корпоративного сектора надежными и современными твердотельными накопителями, в составе которых используется последнее поколение кристаллов NAND-памяти.