В России создают производство бортовых систем безопасности автотранспорта



Отечественное предприятие «Миландр» (Зеленоград) в 2019-2021 годах реализует производственный проект по разработке и началу серийного производства российского радиоэлектронного комплекса для оснащения автомобильного транспорта (ADAS). Подробности о новинке – в нашем материале.

Разрабатываемый и запускаемый в производство комплекс представляет собой блок электронных компонентов (российский процессор архитектуры ARM, ОЗУ 1 Гб, SSD 16 Гб и более + микросхемы и блоки датчиков, всё программное обеспечение - отечественное), а также 2 компактных миллиметровых радиолокатора (76-77 ГГц).

Один из радаров – однолучевой с углом обзора по горизонтали 40 градусов на дистанции 70 метров (90 градусов на 20 метрах), угол обзора по вертикали – 36 градусов. Он обнаруживает одновременно до 10 объектов. Второй радар – многолучевой, по горизонтали на расстоянии до 180 метров угол его обзора составляет 12 градусов (соответственно на 20 метрах дистанции – он увеличивается до 90 градусов), угол обзора по вертикали – 24 градуса. Этот радиолокатор обнаруживает до 16 объектов одновременно. Радары, входящие в состав комплекса, имеют габариты 21х10 см и 15х11 см при массе соответственно 0,5 кг каждый. Предполагается, что время службы системы составит не менее 6 лет.

Собранный комплекс устанавливается на автомобиль и становится интеллектуальной системой, помогающей водителю в пути, – предупреждающей об опасности столкновения и в случае экстренной ситуации - автоматически запускающей экстренное торможение, осуществляющей адаптивный круиз-контроль и автоматически управляющей светом фар. Также разработчики закладывают в свою аппаратуру контроль «слепых» зон на дороге, подсказки водителю при смене полосы движения и оценку обстановку на дороге в условиях снижения видимости.

Стоимость государственных вложений в проект довольно невысока – около 150 млн рублей. Столько же вносит в проект сама компания «Миландр». Серийная сборка начнется в 2022 году.