Завершается создание микросхемы российского 4-ядерного цифрового сигнального процессора



В Научно-исследовательском институте электронной техники (НИИЭТ) в Воронеже ведут испытания первых разработанных и выпущенных на предприятии новых цифровых сигнальных процессоров (DSP) 1867ВА016. Это система на кристалле, предназначенная для специализированного применения (связь, военные изделия, управление техпроцессами и т.д.).

1867ВА016 продолжает развитие разработки предыдущего поколения – чипа 1867ВЦ8Ф1. Производительность нового российского DSP выросла в 4 раза. Говоря о характеристиках разработки воронежского НИИЭТ, нельзя сравнивать их с гражданскими процессорами, использующимся в персональных компьютерах: это другой класс устройств. Например, достаточно отметить, что в семействе уже созданных процессоров 1867 имеются серийные микросхемы, включающие радиационно-стойкие 1-ядерные процессоры (1867ВМ9Ф) и 2-ядерные – также для спецтехники.

Новый 4-ядерный 1867ВА016 при частоте 200 МГц обладает большим количеством периферийных устройств (среди них не только USB и Ethernet, но и порты MilStd-1553/ГОСТ Р 52070-2003). Производительность каждого ядра процессора составляет 200 MFLOPS, 100 MIPS. Серийное производство 1867ВА016 в Воронеже стартует в начале 2021 года.

Добавим, что новый процессор не является каким-либо прорывным достижением, но он необходим российским разработчикам электронного оборудования для дальнейшего снижения зависимости от зарубежных аналогов.