Сохранность данных – главная «боль» современности

Поэтому о сохранности данных заботятся ничуть не в меньшей степени, что и об их безопасности.

Про хранение данных

Большинство компаний на сегодняшний день размещают свои инфраструктуры в облаках, на выделенных серверах или VDS, то есть не на локальных серверах в своем офисе, а на оборудовании провайдера. К серверному оборудованию в аренду обязательно берут еще и storage, на котором как раз и хранится вся информация. На нем необходимо делать регулярный бэкап. Резервное копирование можно делать и на свой локальный storage, но это не слишком рационально. Намного безопаснее и лучше делать backup на хранилище провайдера, предоставляющего защищенные облачные технологии https://www.sim-networks.com/

Как разобраться с бэкапом: вкратце для начинающих

Самое важное из самого простого, что необходимо знать при настройке бэкапа это периодичность создания, глубина и локализация хранения (локальное или удаленное хранение).

Периодичность создания резервных копий – это частота, с которой вы запускаете копирование данных. частота определяется индивидуально для каждой компании или проекта и зависит от того, насколько интенсивно вносятся изменения в информацию, подлежащую резервированию. Для обычного бизнеса типовой частотой считается бэкап данных раз в сутки.

Глубина бэкапа – это срок хранения полных резервных копий информации (обычно достаточно 14 дней). Этот параметр напрямую зависит от объема места в хранилище.

И частоту, и глубину резервирования критически важных данных вы можете настроить самостоятельно: весь софт для бэкапов или панели управления дают такую возможность. Это значит, что вы можете создавать новую копию как раз в день, так и раз в неделю или даже раз в час. Все зависит от интенсивности информационного обмена у вас в компании.

А вот с удаленным и локальным бэкапом немного сложнее. Локальный бэкап подразумевает, что резервные копии данных отправляются в хранилище, расположенное в том же дата-центре, где развернута и сама облачная инфраструктура или сервер. В таком случае данные восстанавливаются быстрее и в целом такой бэкап легче. Но, если случается какое-то ЧП на уровне дата-центра, то такой бэкап оказывается бесполезным.

Удаленный бэкап делается в другой дата-центр, расположенный вдали от основной инфраструктуры. Такое резервирование требует немного больше времени на восстановление, но уровень сохранности данных повышается в разы. Так как даже проблемы дата-центра, в котором расположена ваша инфраструктура, его не коснутся.

Однозначного выбора, какой метод хранения лучше – удаленный или локальный – не существует: все зависит от ваших приоритетов. Справедливости ради заметим, что катаклизм на уровне дата-центра, способный разрушить вашу инфраструктуру, – это редчайшее явление, лежащее в плоскости гипотетической вероятности. Однако выбор между скоростью восстановления данных из резервной копии и надежностью хранения бэкап-архивов все равно остается за бизнесом – и каждый делает его по своему разумению.

На уровень сложнее

То, что мы рассказали выше, – это только базовые знания про бэкап. Если углубиться в тему бэкапов, то стоит знать, что существует множество методик резервного копирования. Наиболее популярные из них – три вида бэкапа: инкрементальный, дифференциальный и полный. Опишем их кратко:

При инкрементальном копируются только те данные, которые были изменены с прошлого бэкапа. Остальные данные не копируются.

Дифференциальный же копирует данные, которые были изменены с момента прошлого полного бэкапа.

А полный бэкап – это просто копируется весь массив информации.

Подробней про все виды вы можете почитать в нашем блоге: Резервное копирование: самые эффективные методы для разных задач

Главное, о чем стоит помнить всегда, – никогда не пренебрегайте бэкапом. Пусть это увеличит стоимость вашей инфраструктуры, но это вопрос безопасности вашего бизнеса. Ведь потеря ваших данных и работоспособности компании обойдутся вам намного дороже.