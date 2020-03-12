О первой серии российских малых судов с гибридной установкой



В конце февраля 2020 года на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске спустили второй гибридный рабочий катер проекта ST23WIM-H для морского порта Ванино (Дальний Восток). Он носит имя Виктора Воротыло, бывшего директора предприятия, и оснащен гибридной пропульсивной установкой. Чем интересно это 21-метровое малое судно?

Как рассказал директор конструкторского бюро «Морская техника» (МТ-Групп), где создали проект ST23WIM-H, Дмитрий Казарцев в интервью порталу Korabel.ru, это первый в России тип судов с гибридной установкой таких размеров, и он «имеет малые габариты с очень насыщенным оборудованием. Соответственно, трудность проектирования заключалась в том, чтобы все устройства разместить, чтобы все оборудование состыковать и электронно, и механически, и просто практически найти место для устройств. Ведь гибридность установки — термин достаточно неопределенный. В чем заключается гибридность? В том, что оборудование экономит топливо на малых ходах. Это значит, что катер на режиме малого хода в 5-6 узлов может эксплуатироваться от заряженных аккумуляторов, без включенных двигателей и без траты топлива. Только на аккумуляторах судно может работать час-полтора. Затем включается подзарядка, и катер начинает работу на дизель-генераторе. Подобный режим и позволяет экономить топливо. Экономия зависит от цикла эксплуатации. Лоцманское судно порядка 50-70% времени находится в режиме ожидания. Беря в расчет подобный цикл эксплуатации за месяц, выходит приличная экономия. Порядка до 20% по затратам на топливо».



Также разработчики отмечают, что тема гибридных установок в мире достаточно развита. Такое оборудование используется на паромах, пассажирском флоте, потому что за границей существует необходимая инфраструктура. Например, повсюду есть станции для зарядки аккумуляторов. К примеру, судно возит пассажиров, швартуется и сразу же подключается к береговой сети для зарядки. После этого судно идет дальше до следующей станции, которые присутствуют на промежуточных остановках. Весь этот цикл предполагает береговую инфраструктуру.

В конце января 2020 года был спущен на воду первый гибридный морской катер «Анатолий Климов», спустя месяц к нему добавился однотипный «Виктор Воротыло». Суда относятся к классу KM Ice3 R2 AUT3 и рассчитаны на эксплуатацию в умеренном климате. Также в конструкторском бюро прорабатывают и разрабатывают более крупные гибридные проекты суда: пассажирское судно около метров длиной для сибирских рек. Но пока это проект. Впрочем, создатели не теряют оптимизма на развитие темы в России с учетом возрастающего интереса государства и крупных компаний к энергосберегающим технологиям на транспорте.

По материалам korabel.ru и rosmorport.ru