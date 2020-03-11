Северо-Запад России прикрыли еще 4 новых дивизиона С-400



В связи с ростом угрозы с прибалтийского направления российские военные развернули сразу 4 дивизиона новых ЗРК дальнего радиуса действия С-400 в Ленинградской области.

В феврале 2020 года четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство в 1490-м гвардейском Киевско-Лодзинском орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого полку 2-й дивизии ПВО. Новые российские ЗРК значительно улучшили качество прикрытия развитого промышленного российского региона, центром которого является Санкт-Петербург, от потенциальных воздушных ударов противника, авиабазы которого расположены на территории бывших советских республик Прибалтики.

Российская армия продолжает получать новые серийные ЗРК. Так если ранее планировалось, что к 2020 году количество дивизионов С-400 в ПВО страны достигнет 56, то этот показатель сейчас уже превышен: в войсках находятся 63 (по другим данным – 65) дивизиона. На подходе – поставки еще двух новых дивизионов С-400 в два зенитно-ракетных полка.

Добавим, что один дивизион ЗРК С-400, как правило, это 8 пусковых установок комплекса по 4 зенитных ракеты в каждой. Таким образом, сейчас в России имеется около 500 пусковых установок С-400, интегрированных в единую систему противовоздушной и противоракетной обороны страны. Для комплекса имеются разные типы ракет, позволяющие бороться с разнообразными типами воздушных целей, включая самолеты и вертолеты, беспилотники, баллистические ракеты. Наиболее мощная из ракет для С-400 принята на вооружение в 2015 году и при массе около 2 тонн способна уничтожать цели на дальности до 380 км. Дальность действия ЗРК по высоте достигает 35 км. На сегодняшний день, это самый мощный в мире из имеющихся серийных ЗРК на мобильном шасси.