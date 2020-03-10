В России начато серийное производство тепловизоров без иностранных компонентов



Предприятием ЦНИИ «Циклон» (входит в «Росэлектронику») начат выпуск 100%-российского тепловизора с системой охлаждения. Устройство разработано и внедряется в производство полностью на отечественной элементной базе. Что известно о новинке?

Как сообщают разработчики, российский тепловизор – это высокочувствительная тепловизионная камера, состоящая из фотоприемного устройства (ФПУ) и инфракрасного объектива на основе дифракционной ИК-оптики. Для охлаждения корпуса фотоприемного устройства используется микрокриогенная система, позволяющая уменьшить собственное излучение детектора и повысить разрешающую способность прибора. В тепловизоре применяется матрица форматом 640х512 чувствительных элементов. Детектор тепловизора обладает высокой пороговой чувствительностью, благодаря применению структур на квантовых ямах (QWIP). Аппаратура уверенно распознает объекты на расстоянии не менее 3500 м даже в широком поле зрения 10,5х7,8 градусов.

Отметим, что до появления этого устройства в тепловизорах с охлаждением российского производства использовались зарубежные детекторы. Новинка будет использоваться для научных исследований, контроля технологических процессов, а также в обзорных и обзорно-прицельных комплексах военной техники, в бортовых системах летательных аппаратов, в составе охранных систем.

ЦНИИ «Циклон» - это Центральный научно-исследовательский институт «Циклон», созданный в 1961 году в системе электронной промышленности СССР. Сегодня здесь создают современные оптико-электронные системы и приборы для силовых структур России.