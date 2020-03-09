Первые 6 серийных вертолетов Ка-62



На заводе «Прогресс» (город Арсеньев, Приморский край) начато серийное производство вертолетов Ка-62. Первая партия из 6 машин будет собрана в течение 2020 года.

Завод «Прогресс» известен любителям авиации как место серийного производства одного из двух типов основных российских боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор», а до этого – их прародителя – советского Ка-50 «Черная акула». Развертывание производства пассажирского Ка-62 в Арсеньеве после завершения летных испытаний собранных здесь трех опытных машин стало перспективным гражданским проектом завода. Новая машина ведет свою историю от проекта военно-транспортного вертолета Ка-60 «Касатка», но при этом использует иностранные двигатели, которые в перспективе могут быть заменены на разрабатываемые сейчас в России силовые установки нового поколения.

Ка-62 имеет максимальную взлетную массу 6,5 тонн, обладая грузоподъемностью до 2,5 тонн. Вертолет может перевозить 15 пассажиров на расстояние до 700 км. Максимальная скорость – 310 км/ч.