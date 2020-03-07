Первые серийные ЗРК С-350 поступили в учебный центр российской ПВО



Российские военные осваивают новый зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия С-350 (50Р6А), который дополнит возможности систем С-300 и С-400, состоящих на вооружении наших сил противовоздушной обороны. Первый дивизионный комплект серийных С-350 уже находится в Ленинградской области, где обучают специалистов зенитно-ракетных войск.

На распространенных в конце февраля 2020 года снимках и видеоматериалах Минобороны России показаны боеготовые комплексы С-350 «Витязь», поступившие в учебный центр зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Жукова. Пусковые установки нового комплекса смонтированы на российских шасси БАЗ производства Брянского автомобильного завода. На каждой машине – по 12 пусковых установок с ракетами, позволяющими поражать цели различных типов на расстоянии более 120 км и на высотах до 30 км.







Ранее в российских СМИ уже появлялась информация о том, что в ближайшие 6-7 лет для оснащения ПВО нашей страны выпустят 12 дивизионов С-350. Новый ЗРК идет на смену комплексам «Бук» первых версий и ранней модификации С-300 – С-300ПС. Производство С-350 ведется на Обуховском заводе (Санкт-Петербург) в составе концерна «Алмаз-Антей».