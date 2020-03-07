Начато серийное производство российского грузовика с новым краном-манипулятором КМУ-150



В Костромской области на Галичском автокрановом заводе начали выпуск российского автокрана-манипулятора КМУ-150 на базе грузовика КамАЗ-43118. Машина объединяет в себе функции крана-манипулятора, автогидроподъемника и бурильно-кранового автомобиля.

КМУ-150 создан в рамках господдержки по линии Минпромторга России. Предприятие получило целевое госфинансирование для разработки и запуска в производство новинки в размере чуть менее 4 млн рублей. Использовано шасси серийного автомобиля КамАЗ с колесной формулой 6х6, отвечающее требованиям экологического стандарта Евро 5.

Как сообщают разработчики, управлять установкой можно через пульт управления или с верхнего поста оператора. Кран-манипулятор состоит из 6 секций и поднимает до 7 тонн груза. Стрела КМУ-150 имеет вылет до 19 метров. При работе с буровым оборудованием вылет стрелы составляет до 6,5 метров, глубина бурения – до 8 метров, диаметр бурения равен 450 мм. Также КМУ-150 может комплектоваться 2-местной рабочей платформой грузоподъемностью 0,25 тонны с электроизоляцией до 1000 В. Рабочая высота подъёма при этом составляет 24 метра, максимальный вылет стрелы при работе с платформой – 14 метров. Первый грузовик с новым краном-манипулятором поставлен заказчику с Галичского автокранового завода в начале марта 2020 года.