Российская система глушит выборочно мобильные устройства на расстоянии до 35 км



Разработанная российским концерном «Созвездие» система управления доступом к сотовой связи на охраняемой территории позволяет отфильтровать разрешенные мобильные устройства и заблокировать по IMEI/IMSI те, что не внесены в список доверенных.

Как сообщают создатели комплекса, созданное ими устройство удобно настраивать, оно работает с обычным компьютером, в интерфейсе пользователя которого можно увидеть, какие устройства сейчас находятся в сети на охраняемой территории, заблокировать или разрешить им доступ к мобильной сети. Новинка позволяет обеспечить информационную безопасность на секретных объектах (военные части, заводы ВПК, структуры управления). Программно-аппаратный комплекс создан российскими инженерами и производится в нашей стране.