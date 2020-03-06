Где российский перспективный учебный реактивный самолет СР-10?

Пока по неизвестным причинам кто-то в 2018 году тормознул программу постройки первой партии СР-10, российские военные летчики вынуждены «донашивать» старые Л-39, запасы которых тают с каждым годом. Интересно, будут ли приняты меры к таинственным «саботажникам» перспективного легкого УТС для наших ВКС?

«Техносфера. Россия» неоднократно публиковала материалы, рассказывающие об успешном старте программы первого отечественного легкого реактивного самолета нового поколения, созданного вне известных конструкторских бюро, - СР-10. Машина была выведена на летные испытания, получила положительные отзывы от профессиональных пилотов, был анонсирован ее запуск в опытное производство на Смоленском авиазаводе. Казалось бы, на этой вполне успешной ноте, в середине 2018 года в СМИ была опубликована информация о внезапном необъяснимом прекращении финансирования проекта.

Наступил уже 2020 год, российские молодые пилоты продолжают летать на еще советских запасах легких реактивных тренировочных Л-39 (L-39 – самолет производства еще Чехословакии, которой уже более 25 лет на карте), и осталось таких машин «на крыле» чуть более 100 единиц. Да, есть новый Як-130, заметят читатели, следящие за темой производства самолетов в России. Но Як-130 это значительно более дорогая и сложная машина, которая поступает в войска по 10-12 единиц ежегодно, на ней фактически готовят высококлассных летчиков или повышают их уровень подготовки, а как раз для того, чтобы в учебных центрах были самолеты более массовые, дешевые и простые, с высокими летными характеристиками, был создан СР-10 (см. наши материалы 2016-2018 годов об этом самолете: http://tehnoomsk.ru/node/2101 и http://tehnoomsk.ru/node/2864).

СР-10 – это перспективная машина. Например, в 2018 году летчик-испытатель Виктор Королев, выполнивший на самолете к тому времени уже 85 (!) полетов, сообщил в СМИ, что «испытывали демонстратор СР-10 вплоть до «штопора», и «машина выходит из него замечательно». Также испытатель отметил, что самолет «соответствует всем требованиям для обучения летчиков».

Остановив в весьма продвинутой стадии работы над СР-10, неизвестные личности, по сути совершили акт банального вредительства. Ведь если будет принято решение начать делать новый самолет такого типа «с нуля» за счет госбюджета, то будут истрачены миллионы и даже миллиарды бюджетных средств, а сроки поступления аналогичной машины оттянутся еще на 10 лет. Хотелось бы, чтобы вся эта странная, вызывающая много вопросов, история получила бы развитие в детальных проверках соответствующих структур, отвечающих за безопасность нашей страны.