3D-моделирование для повышения безопасности российских нефтепроводов



Как сообщает НИИ Транснефть (входит в структуру единой российской системы нефтепроводов ПАО Транснефть), специалистами предприятия создана и внедрена технология, позволяющая использовать 3D-моделирование при проведении периодических обследований подводных переходов нефтепроводов. Что это за решение?

Разработанная технология построения трёхмерных моделей, использующая различные источники данных, обеспечивает оперативное получение характеристик и высокую точность оценки состояния подводного перехода магистрального нефтепровода в любой его точке. На примере подводного перехода магистрального трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан» (ВСТО-2) на реке Амур создана цифровая модель местности, включающая береговую и русловую части реки. Для этого использованы данные воздушного лазерного сканирования и многолучевого эхолота в единой системе координат. Дополнив эти сведения визуализированными данными планово-высотного положения магистрального трубопровода образуется единая 3D-модель подводного перехода трубопровода.

Вышеописанное решение, разработанное силами специалистов НИИ Транснефть, направлено на повышение безопасной эксплуатации российских нефтепроводов. Далее возможна последующая интеграция полученных данных с геоинформационными системами, используемыми российским нефтепроводным оператором, - сообщают создатели технологии.