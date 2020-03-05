Российские ЗРК в Сирии сбили 10 ударных беспилотников за 3 дня

При обострении конфликта в Сирии в начале марта 2020 года были снова успешно использованы ЗРПК «Панцирь-С1», ЗРК «Бук-М2Э» и «Стрела-10», состоящие на вооружении ПВО Сирийской армии.

Ракетно-пушечные комплексы ближнего радиуса действия «Панцирь-С1» были перебазированы 1 марта 2020 года в район боевых действий в провинции Идлиб, где на позиции армии Сирийской арабской республики наступали крупные бандформирования при поддержке турецкой армии. Также в районе активно используются зенитно-ракетные комплексы «БУК-2МЭ» и «Стрела-10». Несмотря на распространение фейков о том, что якобы сирийская армия (а вместе с ней и российское оружие) уступают турецким войскам, и даже выполненные вбросы об якобы имевшем место поражении комплекса «Панцирь-С1» с борта беспилотника ВВС Турции, итог боевых действий оказался не в пользу нападавшей стороны. Воздушная операция с использованием БПЛА практически сорвана.

Среди сбитых над Идлибом воздушных целей российскими системами ПВО, состоящими на вооружении Сирийской армии, оказалось уже в общей сложности 13 беспилотников Bayraktar TB2 (7 единиц) и Anka S (не менее 6 единиц) турецкого производства. Причем стоит обратить внимание на тот факт, что 10 ударных БПЛА были сбиты всего за 3 дня – в момент наибольшего обострения боевых действий.

1. Турецкий ударный БПЛА Anka S (внизу - один из сбитых в Сирии):

2. Турецкий ударный БПЛА Bayraktar TB2 (внизу - один из сбитых в Сирии):

Добавим, что «Техносфера. Россия» уже писала об успешном применении российских ЗРК в Сирии в 2017-2018 годах: http://tehnoomsk.ru/node/3173 и http://tehnoomsk.ru/node/2819.