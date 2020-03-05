Броневик БА-64 построили ко Дню Победы



На Омском танковом заводе к 75-летию Победы построили для участия в праздничном параде «с нуля» советский бронеавтомобиль БА-64. Этой машиной Омсктрансмаш продолжает работу в направлении реконструкции исторической бронетехники.

Идея воссоздать БА-64 возникла после того, как в прошлом году в Омске побывал подобный броневик из частной коллекции из другого региона России. При этом на омском заводе никогда не строили в годы Великой Отечественной войны такие колесные машины (тогда здесь производили танки Т-50 и Т-34). Проект стал по-настоящему творческим для сотрудников предприятия: изучали архивную документацию, создавали буквально «с нуля» весь броневик.





Добавим, что бронеавтомобиль БА-64 был создан в 1941 году и выпускался серийно до 1946 года на Горьковском автозаводе. Машину создало конструкторское бюро под руководством Виталия Грачева (1903-1978), по итогам ее разработки была присуждена Сталинская премия. Всего построили около 9000 таких легких полноприводных броневиков. Служили они чаще всего в разведке, а после войны – в учебных частях Советской армии. 9 мая 2020 года БА-64 от Омсктрансмаша покажут в Омске на Параде Победы, после чего машину планируют демонстрировать в одном из музеев города.

Кстати, в Омске уже не первый раз работают по теме техники Великой Отечественной войны. Так в декабре 2019 года на заводе завершили восстановление танка ИС-2 «Иосиф Сталин» и самоходки ИСУ-152 «Зверобой». Легендарные боевые машины прибыли в Омск с Кольского полуострова, где во время Великой Отечественной войны принимали участие в боях против фашистских войск. Состояние советского танка и самоходного орудия было критическим. Омским танкостроителям пришлось всерьез изучать историческую литературу и фотографии, чтобы вернуть технике облик, полностью идентичный ее состоянию на фронте. Машинами занимались в общей сложности 5 месяцев, и теперь они выглядят практически идеально: технику покажут на Рембате-2020, который пройдет в Омске в начале августа.