Российские армейские грузовики впервые поставлены на Филиппины



Партия из 37 новых ГАЗ-3308 «Садко» впервые была приобретена Национальной полицией Республики Филиппины, все машины прибыли к заказчику в начале марта 2020 года. Это полноприводные капотные машины, выпущенные на Горьковском автозаводе.

ГАЗ-3308 выпускается с 1997 года. 6-метровая машина перевозит до 2,3 тонн груза и обладает высокой проходимостью. Существуют несколько версий этого грузовика: с двигателями ММЗ, ЗМЗ и ЯМЗ (в том числе с ЯМЗ-534, 149 л.с). Автомобиль используется не только Российской армией: его поставляли в Сирию, Армению, Белоруссию, Казахстан. В Сирии ГАЗ-3308 используется местными военными на протяжении всей войны – с 2012 года – и хорошо зарекомендовал себя.