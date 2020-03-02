КАМАЗ-3373 или Российский электрический грузовик-робот



Известный российский автозавод продолжает работу над беспилотным КамАЗом, получившим в феврале 2020 года имя «Челнок» (ранее известен как КАМАЗ-3373). За время развития проекта машина прошла этап от прототипа на базе обычного грузовика с системой беспилотного вождения до бескабинной электрической платформы.

Как известно, в 2019 году в Набережных Челнах (Татарстан, Россия) запатентовали облик, а в начале 2020 года показали опытный образец шестого по счету грузового беспилотника собственной разработки. Сейчас это фактически 8-метровый автомобиль-робот, представляющий собой 2-осное шасси без какой-либо кабины, - на платформе расположены 2 разработанных в нашей стране комплекса машинного зрения, позволяющие видеть ситуацию как спереди, так и сзади. Автомобиль поднимает до 10 тонн груза в стандартном контейнере, который очень удобно разгружать – из-за отсутствия кабины.



Обе оси – маневренные, машина легко разворачивается и паркуется. Грузовик-робот «Челнок» оборудован синхронным электродвигателем на постоянных магнитах с векторным управлением, что дает постоянную частоту вращения при различных нагрузках. Пока скорость машины специально ограничена 40 км/ч – автомобиль радикально новый для класса российских грузовиков, и ему предстоит пройти все необходимые тесты. Однако, стоит заметить, что накопленный сегодня при создании его предшественников опыт позволяет КамАЗу в ближайшие годы дойти до уже серийного выпуска беспилотных грузовых машин.