В России создается новый малогабаритный цифровой радиолокатор для аэродромов



На челябинском радиозаводе «Полет» ведут разработку нового компактного цифрового радиолокационного комплекса, получившего название «Миасс». В 2020 году будет показан опытный действующий образец нового радара и начнутся его испытания. Что это за проект?

«Миасс» это современный цифровой радиолокатор с уменьшенными габаритами для аэродромов малой и региональной авиации, в котором антенны первичного и вторичного каналов объединены в единую конструкцию, – фазированную антенную решетку из отдельных излучателей. Разработчики говорят, что особенностью нового радара станет наличие режима селективного запроса и моноимпульсного вторичного канала наблюдения. Такие решения позволят идентифицировать конкретный самолет и адресно обмениваться информацией только с ним. Это позволит снизить вероятность ошибок при передаче данных.

Добавим, что предприятие-создатель новинки – радиозавод «Полет» - в последние годы наращивает объемы работ по разработке и производству российского радиоэлектронного оборудования для аэропортов. Завод в ходит в холдинг «Росэлектроника» и имеет богатую историю. Здесь выпускают оборудование для контроля воздушного движения и управления взлетом-посадкой самолетов с 1952 года.