В Омске рассказали о выходе новых российских процессоров



Максим Горшенин, представитель компании МЦСТ (Москва), разрабатывающей процессоры «Эльбрус», сообщил на Омском ИТ-форуме о ключевых разработках общероссийского значения

В программе проходящего в Омске ИТ-форума впервые принял участие сотрудник компании МЦСТ Максим Горшенин, известный своими видеобзорами и новостями по теме российских процессоров «Эльбрус». На секции, посвященной импортозамещению, он рассказал о ведущихся в России работах по созданию сразу нескольких новых процессоров линейки «Эльбрус».

Так к уже выпускающемуся серийно 8-ядерному «Эльбрус-8С» в ближайшие месяцы добавится его усовершенствованный вариант «Эльбрус-8СВ», обладающий увеличенной почти вдвое производительностью. Завершается разработка первого 12-ядерного и 16-ядерного процессоров этой линейки. Первый предназначен для рабочих станций, второй – для так называемых «суперкомпьютеров». Также в работе находится 2-ядерный процессор «Эльбрус-2С3» со встроенным видеоядром. А еще в МЦСТ планируют с 2020 года начать проводить мероприятия для тех, кто интересуется "эльбрусами" и уже работает на них.

Как отметил Максим Горшенин, современный уровень производительности российских процессоров вполне сопоставим с зарубежной техникой, а новые разработки улучшат позиции нашей страны в разработке микроэлектроники. «Сегодня Россия входит в число 5 стран мира, где могут создавать свои собственные микропроцессоры общего назначения», - подчеркнул выступая в Омске представитель МЦСТ.