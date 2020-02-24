В Омске формируется центр импортозамещения в ИТ-сфере

Многие уже слышали о разработке в России своих оригинальных процессоров «Эльбрус», компьютерная техника на базе которых в последние 5 лет поступает в государственные учреждения и предприятия, где особо важна безопасность информации. Одним из центров разработки российских систем на «Эльбрусах» является Омск. Поэтому 26 февраля в Омске на площадке ИТ-форума состоится открытое мероприятие, в котором примут участие представители тех компаний, кто первыми создает «железо» и программное обеспечение для русских компьютерных систем 21 века.

Москва – Омск: быть первыми

Сегодня российской компанией «МЦСТ» (Москва) уже создана целая линейка процессоров, которые можно использовать для персональных компьютеров, ноутбуков и таких сложных машин, как серверы и системы хранения данных. Это 1-, 2-, 4- и 8-ядерные процессоры, сопоставимые с современной зарубежной техникой. Ведется создание 16-ядерного процессора «Эльбрус» для суперкомпьютеров (машин для сложных вычислений).

Параллельно в России формируются первые группы разработчиков компьютерной техники на «Эльбрусах», и особенно приятно, что одна из них существует и развивается в Омской области – на базе омской Группы компаний «BITBLAZE» (ООО «Промобит»), которой руководит выпускник ОмГУ Максим Копосов. Здесь начали работать с российским «железом» еще до того, как в обществе всерьез заговорили о программах импортозамещения.

Омичи уже создали несколько успешных моделей своих устройств на базе 4- и 8-ядерных процессоров «Эльбрус» – системы хранения данных «BITBLAZE»: они первыми поставили свои разработки целому ряду госучреждений. Так, например, машины трудятся в системе «МИР», которая используется в России для выдачи загранпаспортов. Есть созданные в Омске СХД, которые обслуживают ГИС ЖКХ северной столицы нашей Родины – Санкт-Петербурга. Недавно команда Максима Копосова впервые в России поставила систему хранения данных на «Эльбрусах» для электронного архива Правительства Тюменской области.

В декабре 2019 года омские машины были переданы главному техническому вузу региона: Омский Политех первым в Сибири и на Дальнем Востоке получил для внедрения в учебный процесс два специализированных компьютерных комплекса. Они оснащены серийными отечественными многоядерными процессорами «Эльбрус». Новое оборудование будут использовать в созданной новой университетской лаборатории по изучению отечественной вычислительной техники.

Место встречи – Омский ИТ-Форум

26 февраля на V Омском ИТ-форуме в секции «Импортозамещение: отечественные ИТ-платформы для цифровой экономики» разработчики объединятся на одной площадке с представителями власти и ИТ-сообщества, чтобы поделиться своим видением ситуации по внедрению российского ПО и компьютерных систем в нашей стране. Для участия в мероприятии в Омск специально прибудут из столицы известные специалисты компаний «МЦСТ» (Максим Горшенин), «Базальт СПО» (ОС АльтЛинукс, Михаил Шигорин), Электронные Офисные Системы (Дмитрий Матвеев), «Новые облачные технологии» («МойОфис», Александр Ливанов) и др.

Подробности:

Время: 26 февраля, 11:00

Место: Конгресс-Холл, 3 этаж, Синий зал (Омск, улица 70 лет Октября, 25 корпус 2).

Ссылка для регистрации: https://oiitf.ru/events?157#block-events