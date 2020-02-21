Российская система диспетчерского контроля успешно работает с 40-нм процессором 1892ВМ14Я и ЗОСРВ Нейтрино



Как сообщает разработчик российских специализированных процессоров и программного обеспечения – НПЦ «ЭЛВИС» - на рабочей платформе с отечественным многоядерным 40-нм процессором 1892ВМ14Я налажена работа системы «Фокус» петербургского предприятия «Встраиваемые системы». Программный комплекс работает в защищенной операционной системе реального времени «Нейтрино».

Версии российской ЗОСРВ «Нейтрино» созданы для самых различных архитектур современных микропроцессоров: х86, MIPS, ARM, PowerPC, Эльбрус, КОМДИВ и Мультикор. Интеграция с такой операционной системой другого российского продукта СДКУ «Фокус» позволяет создавать надежные и безопасные решения, используя только отечественные аппаратные и программные платформы.

Немного о том, что представляет собой российская система диспетчерского контроля и управления «Фокус». Она создана для сбора, обработки, анализа, визуализации и хранения данных технологических процессов в режиме реального времени, а так же предупреждения аварийных ситуаций на объектах автоматизации. В 2019 году сертифицирована Минобороны России. СДКУ «Фокус» имеет масштабируемую, распределённую архитектуру, эффективно и легко интегрируется с облачными сервисами по протоколу MQTT, с системами верхнего уровня, используя протоколы OPC UA и OPC DA, а также с уровнем контроллеров с помощью Modbus TCP/RTU, CAN и т. д. Еще одно преимущество – высокое быстродействие, работа в режиме жесткого реального времени и высокая отказоустойчивость. Скриншот запущенной СДКУ «Фокус»:



Что касается 40-нм многоядерного процессора 1892ВМ14Я (на фото вверху), то это российская разработка НПЦ «ЭЛВИС». В составе системы на кристалле: кластер из 2 ядер ARM х 816 МГц с сопроцессорами Neon, 2 DSP-ядра Elcore-30M х 672 МГц, встроенное ядро графического акселератора ARM, ядро навигационного коррелятора спутниковых систем ГЛОНАСС/Beidou/GPS, ядро аппаратно-программного видео акселератора VELcore-01 и встроенные порты ввода/вывода. 1892ВМ14Я обладает низким для своей категории энергопотреблением (до 3 Вт) и высокой производительностью, испытания подтвердили успешную работу в мобильных устройствах и бортовых системах техники.