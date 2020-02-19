Российские военные закупят первую партию Су-34НВО (Су-34М)



Летом 2020 года планируется размещение заказа российских военных на поставку модернизированной версии фронтового бомбардировщика Су-34, известного как Су-34НВО или Су-34М. Производство боевых машин продолжится на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова (НАПО, НАЗ). Объем партии оценивается в российских СМИ в «несколько десятков».

Отличительной особенностью новой версии машины станет передовое радиоэлектронное оборудование. В его состав включен обновленный комплекс радиоэлектронной борьбы «Хибины». Также сообщается о новом навигационном комплексе, системе индикации в кабине пилотов и новом универсальном контейнере разведки (УКР).

Су-34 новой версии получит радиолокатор «Пика-М», созданный в 2015-2016 годах. «Пика-М» входит в состав бортового комплекса БКР-3, обеспечивающего ведение радиолокационной разведки круглосуточно и при любой погоде. РЛС имеет разрешающую способность в картографическом режиме до 1-1,5 м, а дальность обнаружения объектов - до 300 км. Интересно, что радар способен детально различать элементы конструкции обнаруженного самолета – двигатель, киль, вооружение и т.д., и определять по характерным признакам его тип. Для этого предусмотрен режим телескопического наблюдения с разрешающей способностью до 30 сантиметров.

Применение обновленной радиоэлектронной «начинки» позволит применять с фронтового бомбардировщика новые виды высокоточного ракетного оружия и управляемых бомб.

Ряд российских открытых источников уже сообщил, что поставки в части серийных Су-34НВО/Су-34М должны начаться в 2022 году. Сейчас количество находящихся на вооружении в частях ВКС России серийных Су-34 находится в районе 120 машин.