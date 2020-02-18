Представлен новый российский токарный станок 250ИТВМФ3



Ижевский станкостроительный завод, входящий в состав группы компаний «Калашников», сообщил о ведущихся испытаниях нового токарного станка с ЧПУ собственной разработки, получившего название «Новый ИЖ» (фирменное обозначение «250ИТВМФ3»).

По сравнению со станками предыдущего поколения, «Новый ИЖ» стал менее трудоемким в изготовлении (снижение металлоемкости на 10%), а использованные в конструкции современные российские комплектующие уменьшили затраты на материалы более чем на 20%. Станок спроектирован по передовым стандартам, используемым для создания аналогичного оборудования ведущих мировых производителей. Также впервые серьезно продуман промышленный дизайн изделия – новый станок из Ижевска выглядит достойно для современного высокотехнологичного производства и удобен в эксплуатации.

После завершения проходящих сейчас испытаний начнется серийный выпуск новинки на заводе группы компаний «Калашников».