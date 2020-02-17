Российская орбитальная обсерватория Спектр-РГ: 26% неба за 2 месяца



Находящаяся в 1,5 млн километрах от Земли отечественная космическая обсерватория, оснащенная российским и германским телескопами, продолжает составление обзорной карты звездного неба в рентгеновском диапазоне.

За первые 2 месяца обзора отсканировано 26% всего неба. На сайте проекта в феврале 2020 года размещена общая карта, которая составлена из всех зарегистрированных за это время фотонов в жестком рентгеновском диапазоне энергий 4-30 кэВ. Красными точками отмечены области полюсов обзора, в которых экспозиция выше и соответственно количество зарегистрированных фотонов больше. Цветовая гамма от темно-фиолетового до желтого отражает количество фотонов в порядке возрастания:



Особенности рабочей орбиты аппарата таковы, что в первые два месяца, с 12 декабря «Спектр-РГ» проводит обзор с суточной угловой скоростью поворота менее градуса. Минимальная скорость оборота (0.65 град/сутки) была в последней декаде января, сейчас она начала возрастать, так что за полгода работы будет получен полный обзор.

Как ранее сообщили исследователи, следуя за движением Земли вокруг Солнца, установленные на борту телескопы ART-XC (Россия) и eROSITA (Германия) каждые шесть месяцев будут получать карту всего неба в несколько раз более чувствительную, чем все карты, полученные рентгеновскими астрономами до сих пор. Сумма 8 независимых карт, которые ожидается получить через 4 года работы, позволит достигнуть рекордной чувствительности и обнаружить около трех миллионов активных ядер галактик и квазаров, сто тысяч скоплений и групп галактик и около полумиллиона активных звезд, белых карликов, пульсаров и остатков вспышек сверхновых, нейтронных звезд и черных дыр в нашей Галактике. Сравнение же отдельных карт неба даст возможность астрофизикам следить за переменностью миллионов рентгеновских источников на небе.