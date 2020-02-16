1890ВМ118 – еще один российский 28-нм процессор



Под сложным названием «Федеральное государственное учреждение «Федеральный научный центр Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук» (ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН) действует еще один центр разработки микроэлектроники. В нем разрабатывают отечественные процессоры для военных, такие как 1890ВМ108, 1890ВМ118 и 1890ВМ128. Что это за техника?

Для отечественных разработок в сфере военной радиоэлектроники, как известно, создают и выпускают свои процессоры, микросхемы и процессорные модули. Информация по этой теме отрывочна, но при использовании обычного поиска в сети интернет можно получить некоторую ясность о части ведущихся разработок. Так, например, вышеупомянутый ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН завершает разработку 4-го поколения процессоров архитектуры КОМДИВ64.



В конце 2019 года должен был быть сдан заказчику готовый для внедрения 2-ядерный 28-нм 64-битный микропроцессор общего назначения с архитектурой КОМДИВ, совместимой с MIPS64, под обозначением 1890ВМ118. Из опубликованного в апреле 2019 года доклада «Модули и ЭВМ семейства «Багет». Текущее состояние и перспективы» следует, что 1890ВМ118 предназначен для «малогабаритных высокопроизводительных бортовых вычислительных машин» и имеет встроенное 3D-видеоядро. Процессор работает на частоте 1,3 ГГц на ядро и может работать при температурах от минус 60 до плюс 125 градусов Цельсия.

Годом ранее в серийное производство в России был запущен специализированный «управляющий микропроцессор с низким энергопотреблением» 1890ВМ108. Это разработка предыдущего поколения, она базируется на технологии 65 нм и имеет тактовую частоту 800 МГц. На его базе создан ряд устройств для оснащения техники. Например, контроллер Багет-ПК для автоматизации автозаправочной станции, а также управления технологическим оборудованием на транспорте. Или процессорный мезонинный модуль IVA_PSM, являющийся устройством управления и мониторинга различных объектов (IP-телефония, умный дом) автономно или в составе информационной сети. Также на процессоре 1890ВМ108 создана исследовательская плата MITX_C1VM10-HT-00 в форм-факторе Thin MiniITX, отличающаяся низким энергопотреблением (менее 10 Вт).



1890ВМ128 – еще одна разработка российского специализированного процессора от ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН. Этот проект завершен в конце 2019 года созданием высокопроизводительного графического процессора на кристалле с 64-разрядным RISC-микропроцессором архитектуры КОМДИВ64 и встроенными высокоскоростными последовательными каналами. Он предназначен для построения объектно-ориентированных бортовых систем обработки и визуализации трехмерной видеоинформации.

Это только часть разработок Научно-исследовательского института системных исследований Российской академии наук. В следующей публикации мы расскажем о других образцах микроэлектроники, созданных в этом Федеральном научном центре.

Источники информации: http://www.kpda.ru/upload/iblock/56c/serdin20190424.pdf и https://www.niisi.ru/devel.htm