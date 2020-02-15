В небе – модернизированный Бе-200ЧС для ВМФ России



Таганрогский авиазавод имени Бериева (ТАНТК) продолжает работу над самолетом-амфибией Бе-200ЧС в версии для российских военных. После проблем с выполнением госзаказа ситуация изменилась в положительную сторону: заключен контракт, ведется сборка серии самолетов.

14 февраля 2020 года в небо поднялся первый Бе-200ЧС новой серии, его заказчиком является морская авиация ВМФ России. Сообщается, что конструкция самолета доработана с учетом требований заказчика. Количество заказанных машин в Минобороны не уточняют.





Известно также, что ранее предприятие располагало заказом на 6 серийных Бе-200 в двух версиях для российских военных, но в 2017 году по неназванным причинам работы были приостановлены. Однако уже в 2018 году в СМИ появилась информация о заказанных 3 Бе-200. В 2020 году в открытых источниках фигурируют разные официально неподтвержденные цифры о 5-10 летающих амфибиях, которые планируют приобрести для военной авиации России.