Российские железнодорожники получили 1000-й электровоз 3ЭС5К и 500-й 2ЭС5К



В феврале 2020 года на Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ) в торжественной обстановке были переданы заказчику юбилейные серийные российские грузовые электровозы – машины семейства «Ермак» - трехсекционный 3ЭС5К и двухсекционный 2ЭС5К. Это соответственно 1000-я и 500-я машины каждой модификации.

Отечественные электровозы семейства «Ермак» разработаны в России в начале 2000-х годов, выпускаются серийно и предназначены для замены парка советских локомотивов ВЛ80. Существует 4 версии машин – 1-секционный ЭС5К, 2-секционный 2ЭС5К, 3-секционный 3ЭС5К и самый мощный – 4-секционный 4ЭС5К (последний входит в число самых сильных аналогичных локомотивов в мире). В процессе производства в конструкцию вносились доработки. В последние годы «Ермаки» выпускаются с поосным регулированием силы тяги. В эксплуатации российские электровозы всех версий можно встретить на всей территории России – в 12 локомотивных депо, а также в Узбекистане и на Украине.

Отметим, что переданный «Российским железным дорогам» 1000-й 3ЭС5К получил имя «75 лет Победы» в честь главного события нашей страны 2020 года.

