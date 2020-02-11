Новое технологическое оборудование на российском нефтехимическом заводе



На площадку производства кумола завода «Омский каучук» в начале февраля прибыла новая 38-метровая ректификационная колонна производства известного швейцарского концерна «Зульцер» (Sulzer AG) для очистки изопропилового спирта-сырца от примесей.

Как сообщает пресс-служба группы компаний «Титан», куда входит «Омский каучук», новое крупногабаритное оборудование будет использовано на модернизируемом производстве кумола с организацией выпуска изопропилового спирта. Внутри колонны устанавливаются 55 высокоэффективных однопоточных клапанных устройств тарельчатого типа. Вес собранного оборудования – около 30 тонн.

Добавим, что по данным открытых источников выбранный производитель ректификационной колонны для омского предприятия концерн «Зульцер» почти на 49% принадлежит российской компании «Ренова».