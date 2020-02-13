В Омске обсудили вопросы освещения новостей в сфере науки и техники

13 февраля в Омске состоялась инициированная медиаресурсом «Техносфера. Россия» и Омским государственным техническим университетом первая за много лет встреча специалистов предприятий и организаций технической сферы, работающих в сфере связей с общественностью (PR, пресс-службы).

На предложение обсудить актуальные проблемы работы со СМИ, тренды в сфере отраслевого PR и поделиться своим опытом с коллегами откликнулись сотрудники пресс-служб Группы компаний «Титан», НПО «МИР», «Омсктрансмаша», Омского государственного технического университета и двух региональных министерств – Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области и Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Встреча проходила в формате открытой конференции «PR в Техносфере: омский опыт», где каждый мог высказать свое мнение и предложить возможные формы решения той или иной ситуации.

Евгений Белкин («Техносфера.Россия») отметил усугубляющуюся из года в год ситуацию с пониманием сотрудниками региональных СМИ важности работы с темами науки и технологий. Когда так называемый «хайп» сочетается со слабым кругозором журналистов и редакторов часто важнее и проще оказывается выдать интересную и позитивную новость из Омска в Москву – федеральным СМИ, чем заинтересовать ей многих омских журналистов, замкнувшихся на трансляции негативного «бытового» контента.

Ирина Никишова (ГК «Титан») рассказала собравшимся о том, как в таких условиях приходится действовать одному из крупнейших промышленных предприятий Омской области. Были продемонстрированы конкретные примеры реализованных мероприятий, конкурсов, просветительских проектов, заинтересовавшие коллег в зале.

Оксана Старкова («Омсктрансмаш») приняла участие в обсуждении актуальных для омских отраслевых PR-специалистов вопросов и сообщила о готовящихся мероприятиях, посвященных 100-летию танкостроения в нашей стране. В частности, осенью омичей ожидают открытия памятников легендарному танку Т-80, выпускавшемуся на «Омсктрансмаше» и сегодня проходящему модернизацию в цехах предприятия.

Ольга Перцева (Минстрой Омской области) отметила необходимость совместной работы в профессиональной сфере и акцентировала внимание на специфике взаимодействия со СМИ пресс-службы органов исполнительной власти.

Станислав Сумароков (ОмГТУ) привел яркие примеры налаживания отношений с журналистами при подаче информации о научно-технических разработках Омского Политеха.

Наталья Мельникова («Точка кипения», ОмГТУ) предложила попробовать новые формы профессионального взаимодействия между пресс-секретарями предприятий и сотрудниками СМИ, а также создать постоянно действующий трек на базе «Точки кипения» для общения между специалистами.

Организаторы мероприятия выражают благодарность всем участникам открытой конференции «PR в Техносфере: омский опыт» и приглашают всех коллег присоединиться к нашему обсуждению в марте 2020 года. Дата второго мероприятия будет сообщена отдельно. Следите за нашими публикациями!