Про новый российский модульный промышленный компьютер МК-150-02



Новый промышленный компьютер для автоматизации систем управления газоперекачивающим оборудованием создан на базе серийного 28-нм процессора Байкал-Т1 архитектуры MIPS. Машина вместе с программным комплексом в составе системы «Неман-Р» успешно прошла испытания на объектах Газпрома и будет запущена в производство.

Как сообщают представители «Байкал Электроникс», проект реализован предприятием «Калининградгазприборавтоматика», являющимся дочерним обществом компании «Газпром автоматизация». Опытная эксплуатация подтвердила возможность и перспективность применения российского промышленного модульного компьютера МК150-02 в составе наиболее требовательных к вычислительной мощности систем – автоматического управления газоперекачивающим агрегатом и автоматического управления электромагнитным подвесом. МК-150-02 построен на серийной плате с процессором Байкал-Т1.

Что представляет собой система «Неман-Р», для которой адаптирован промышленный компьютер на «Байкале»? Это система автоматического управления газоперекачивающими агрегатами (САУ ГПА), в ее функции входит автоматическое управление, регулирование, противоаварийная защита, контроль исправности и информационных функций, обеспечивающих безаварийную длительную эксплуатацию газоперекачивающего агрегата на объектах капитального строительства, реконструкции. «Неман-Р» может работать автономно и в составе системы автоматизации более высокого уровня. В составе использованы контроллеры и распределенная периферия российской компании Fastwel.



Несмотря на известные сложности, с которыми столкнулась «Байкал Электроникс», очевидно, что проекты на процессорах Байкал продолжают осуществляться. В случае успешной реализации на уровне структур Газпрома темы с МК-150-02 позиции российских процессоров этой марки могут улучшиться в госсекторе, где тема импортозамещения требует значительного ускорения.