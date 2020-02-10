Еще одна операционная система заработала на российских процессорах Эльбрус



Операционная система (ОС) «Лотос», являющаяся российским линукс-дистрибутивом, развитие которого осуществляет челябинская компания «Энстрим», адаптирована для установки и использования на компьютерах с процессорами «Эльбрус»: всё программное обеспечение «Лотоса» работает в родных кодах российского микропроцессора.

Тот факт «Лотос» работает на «Эльбрусах» положительно отмечен представителями компании-разработчика процессоров – МЦСТ. Создатели «железа» заинтересованы в расширении числа операционных систем, которые могут использоваться на российской технике. Известно, что «эльбрусы» уже успешно работают с ОСРВ «Нейтрино», ОС «Эльбрус», ОС «Альт Линукс», ОС «Астра Линукс», и в России постепенно растет число разработчиков, создающих программное обеспечение для компьютеров на отечественных многоядерных процессорах.

Добавим, что по данным компании «Энстрим», ОС «Лотос» уже поддерживает архитектуры x86, x64, ARM, MIPS. Система позволяет запускать приложения Win32, различные офисные приложения, браузеры и совместима со многими государственными информационными системами.