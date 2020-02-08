На крупнейшем нефтезаводе России установили крупногабаритное отечественное оборудование



В Омске, на самом большом в нашей стране нефтеперерабатывающем заводе, смонтирован новый комплекс первичной переработки нефти – это крупногабаритные колонны, выпущенные в России на двух заводах – «АЭМ-технологии» и «Волгограднефтемаш».

Как сообщает пресс-служба российского предприятия, масса колонн достигает 1200 тонн. Они разделяют нефть на фракции, необходимые для выпуска нефтепродуктов. Это самый современный комплекс такого типа в России. Сейчас на новой производственной площадке Омского НПЗ завершено возведение всех фундаментов и железобетонных конструкций. Выполнены работы по прокладке подземных инженерных сетей. Продолжается монтаж трубопроводов и систем автоматизированного управления.Все оставшиеся работы здесь планируют завершить в течение года, чтобы в 2021 году полностью запустить новый комплекс переработки. Его мощность составит более 8 миллионов тонн нефти год. Объем вложений в этот масштабный производственный проект составляет более 50 миллиардов рублей.

Особо на заводе подчеркивают проработанную экологическую составляющую нового комплекса. В проекте применен ряд передовых решений, включая непрерывный мониторинг воздействия на атмосферу и закрытую систему дренирования, позволяющую повторно направлять извлекаемые нефтепродукты в переработку.