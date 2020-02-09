Боевой вертолет Ми-28НМ получит ракеты Р-74М



В состав комплекса бортового вооружения новой версии ударного вертолета Ми-28 – Ми-28НМ – включат современные российские ракеты «воздух-воздух» Р-74М (РВВ-МД). Ракета имеет эффективную дальность поражения целей до 40 километров и создана для уничтожения малозаметных самолетов, вертолетов и беспилотников противника.

Модификация Ми-28НМ доработана с учетом боевого применения серийных российских боевых вертолетов Ми-28 в Сирии с 2015 года (на вооружении ВКС России состоит около 100 Ми-28 предыдущих версий). В 2019 году Ми-28НМ успешно обкатали в небе арабской страны, где продолжается схватка с международным терроризмом, который поддерживают США и их союзники.

Российские военные заказали 98 новых вертолетов: на заводе в Ростове-на-Дону в 2020 году для них будет построено 6 Ми-28НМ, начиная с 2021 года – будет ежегодно выпускаться по 12 машин новой модификации. Вертолет оснащают не только новой радиоэлектронной «начинкой», но и новыми видами вооружения. Так впервые Ми-28 новой серии получит ракеты Р-74М «воздух-воздух», созданные для боев с самыми современными летательными аппаратами противника, включая истребители F-22 и F-35. Ранее на боевые вертолеты для поражения воздушных целей было принято ставить адаптированные легкие ПЗРК – версии переносных зенитно-ракетных комплексов, их возможности значительно слабее авиационной ракеты Р-74М. Ракета может использоваться без визуального контакта с целью, отличается высокой чувствительностью и устойчивостью к помехам.

Добавим, что Р-74М выпускают в Кургане на новой производственной линии, открывшейся в 2015 году, - «Специальное конструкторское технологическое бюро (СКТБ) «Курганприбор» (на фото внизу).

