Российские военные закупят 28 БПЛА Форпост-Р



Стало известно об уже размещенном заказе российскими военными на 10 разведывательных беспилотников «Форпост-Р» в конце прошлого года и новом – на 18 аналогичных аппаратов, который подпишут в 2020 году: Уральский завод гражданской авиации поставит все машины заказчику в течение 2020-2022 годов.

«Форпост-Р» создан на базе приобретенного у Израиля беспилотника Searcher Mk.II, который в течение нескольких лет полностью превратили в российскую машину: от прародителя остались только внешние обводы, а вся электронная компонентная база, аппаратура связи, программное обеспечение и двигатели заменены на российские разработки.

Самым же интересным в нашем «Форпосте-Р» является ГОЭС (гиростабилизированная оптико-электронная система наблюдения): она новая и создана в России. Причем в нашей стране для оснащения беспилотника разработали сразу две ГОЭС: одна получила название ГОЭС-4, вторая – ГОЭС-540. Российские военные, возможно, выберут вторую модель, а первая будет использоваться на экспортных машинах. Обе модели оптико-электронных систем наблюдения российской разработки превосходят по возможностям израильские аналоги и обладают компактными размерами.

Также БПЛА «Форпост-Р» получил российский авиадвигатель АПД-85. Машина способна совершать полеты продолжительностью до 18 часов и работать на высотах до 6 километров.