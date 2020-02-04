В ПФР России продолжится переход на Эльбрусы



В Пенсионном фонде России продолжается работа по включению программно-аппаратного комплекса «Эльбрус» в состав автоматизированной информсистемы нового поколения (АИС ПФР-2). В течение 2020 года на российской платформе и «железе» будет налажена работа с лицевыми счетами и передачей форм отчетности.

Знакомство с российскими системами хранения данных на процессорах «Эльбрус» в ПФР началось еще в конце 2016 года, когда государственная структура приобрела первые две СХД на 4-ядерных «Эльбрусах-4С» (в 4-процессорном исполнении каждая). Изначально заказчика интересовала работоспособность российской системы и возможность переноса на нее данных с систем американского производства компании IBM. Первые СХД на процессорах «Эльбрус» в ПФР работали под управлением PostgreSQL с применением web-сервера Apache и сервера приложений Tomcat. Использовалась операционная система «Эльбрус». Американские машины работали с системами управления базами данных (СУБД) IBM DB2.

В течение 2017 года эксперимент был признан успешным, работа «Эльбрусов» не вызвала нареканий и были приобретены еще 10 СХД на российских процессорах. В Пенсионном фонде тогда сообщили, что начинают использовать платформу «Эльбрус» в АИС ПФР-2.

Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда, выступающий конечным заказчиком, в 2020 году планирует запустить на «Эльбрусах» процесс реорганизации данных лицевых счетов, хранящихся в формате программно-технического комплекса системы персонифицированного учета (ПТК СПУ), сервис реорганизации данных лицевых счетов в подсистеме СПУ АИС ПФР-2, процесс укладки данных лицевых счетов, хранящихся в формате ПТК СПУ на центральный и региональные серверы ПТК СПУ, сервис реорганизации данных специальной части лицевых счетов, хранящихся в программно-техническом комплексе контроля инвестиционных процессов.