Россия предложила модернизацию Т-55 на выставке в Индии



На международной военной выставке в Индии DefExpo India-2020 представители омского танкового завода акцентировали внимание потенциальных иностранных заказчиков на своей инициативной разработке – глубокой модернизации танка Т-55.

Как известно, Т-55 выпускали два десятилетия – до 1979 года. Только в СССР собрали около 13300 танков этого типа (в том числе на Омсктрансмаше), также была продана лицензия на производство танка в Чехословакию, Румынию и Польшу (здесь собрали еще около 3500 Т-55). Танк активно поставлялся зарубежным заказчикам и воевал в самых разных локальных войнах по всему миру. Несмотря на возраст, боевая машина часто встречается на вооружении танковых сил стран Азии и Африки. Например, в армии Индии, по данным справочника The Military Balance за 2019 года, до сих пор имеются более 700 танков Т-55.

Танк Т-55 постоянно модернизируют, существует много его версий. На Омсктрансмаше около двух десятилетий назад была создана одна из самых радикальных модернизаций - Т-55М6. Создатели этого танка решили соединить воедино потенциал Т-55 и Т-72. В итоге получилась оригинальная машина с 690-сильным дизелем, 125-мм пушкой в башне от Т-72 (автомат заряжания также перекочевал на Т-55М6), корпус пришлось удлинить. Опционально предлагалось на выбор заказчика ставить систему управления огнем либо от нижнетагильского Т-72Б, либо от омского Т-80У. Омский проект вызвал большой интерес, но в то время заказчика на столь серьезную модернизацию найти не удалось.

Теперь омские танкостроители предложили заказчикам другой вариант Т-55 – Т-55АМ (не путать с одноименной модификацией танка советского периода). В нем есть уже отработанные на Т-55М6 решения типа нового двигателя и измененной ходовой части, но при этом изменилась система бронирования, а оригинальную башню со 100-мм пушкой Д10ТС сохранили. Правда, доработали конструкцию орудия, повысив его точность и добавили в боекомплект новые мощные снаряды ОФ70 и управляемые ракеты. Также на башне Т-55АМ размещен 12,7-мм пулемет «Корд». Можно предположить, что цена и сложность переоборудования старых танков в вариант Т-55АМ также снизилась по сравнению с вариантом Т-55М6, впрочем, на это счет информации в открытых источниках пока нет.