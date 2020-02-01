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01.02.2020

В 2020 году планируется размещение заказа на третий российский боевой ледокол

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В российских СМИ появилась информация о планах по размещению заказа на постройку третьего вооруженного ледокола проекта 23550 в дополнение к двум строящимся сейчас в Санкт-Петербурге однотипным кораблям. Озвучены также сведения, что местом постройки нового корабля станет Выборг, а соответствующие документы будут подписаны весной 2020 года.

Строительство третьего патрульного ледокола должно завершиться в 2024 году. Причем в источниках фигурирует информация о том, что заказчиком нового боевого корабля станет Береговая охрана Пограничной службы ФСБ России.
Интересно, что на 2024 год запланирована сдача второго боевого ледокола проекта 23550 («Николай Зубов»), а годом ранее российский Военно-морской флот должен получить первый (головной) корабль «Иван Папанин».

Таким образом, в России будет три вооруженных корабля ледового класса Arc7. Вооружение каждого такого 114-метрового ледокола составляет 76-мм автоматическая артиллерийская установка, вертолет Ка-27 (имеется ангар для него), а также контейнеры с крылатыми ракетами «Калибр» или «Уран». Возможно, что версия военного корабля проекта 23550 для пограничников будет иметь другое вооружение, ориентированное для выполнения их задач.

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На фото: строящийся в Санкт-Петербурге головной боевой ледокол «Иван Папанин», конец 2019 года

(Источники информации: блог bmpd, газета "Коммерсантъ")

Тэги: 
проект 23550
Пограничная служба ФСБ
Arc7
боевой ледокол
Санкт-Петербург
Выборг
кораблестроение
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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