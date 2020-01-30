Российские ученые создали новый скоростной способ получения термоэлектрика



Исследователи из известного российского вуза - НИТУ «МИСиС» - совершили серьезный прорыв в разработке технологии получения термоэлектрического материала, сократив его время создания до 1 часа и избежав использования высоких температур. Что это за материал и какие перспективы открывает новая технология?

Речь идет о термоэлектрике. Это материал, позволяющий напрямую преобразовывать тепло в электричество. Например, начать выпуск нового устройства из такого материала, которое сможет играть роль обычной компактной печи для обогрева помещения, служит плитой для приготовления пищи и генерировать электричество мощностью около 50 ватт (достаточно для зарядки аккумуляторов мобильных устройств). В качестве материала российские исследователи выбрали BiCuSeO – соединение порошков оксида висмута, чистого висмута, меди и селена. Для производства готового порошка для термоэлектрика в ходе работы над проектом был выбран и успешно применен метод механического сплавления в высокоэнергетической планетарной мельнице. Такие приборы распространены в промышленности. Заодно удалось уйти от ранее имевшихся решений для получения термоэлектриков, когда исходные компоненты спекали по несколько дней и обогнав схожие с российскими разработки за рубежом по новой технологии в скорости (иностранные разработчики пока экспериментально вышли на сроки механического спекания в 7-13 часов). После проведения экспериментов, подтверждающих работоспособность новой технологии, наши ученые начали подготовку технологии к внедрению в промышленности.