Экспедиция российских парусников к 200-летию открытия Антарктиды



28 января 2020 года исполнилось ровно 200 лет с того момента, как два военных парусных корабля Российской Империи «Восток» и «Мирный» под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, достигли берега Антарктиды и совершили официальное открытие этого континента. В честь этого события 3 самых больших русских парусника «Седов», «Крузенштерн» и «Паллада» встретятся в феврале неподалеку от южных антарктических вод – в Ушуайе.

Уникальная экспедиция к 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды включает кругосветное плавание «Паруса мира» двух парусников («Седов» и «Паллада») и встречу с находящемся в учебном дальнем плавании еще одним нашим парусником – «Крузенштерн». Точкой встречи выбран самый близкий к Антарктике порт Ушуая (Ушуайя), расположенный на южной оконечности Южной Америки. Здесь три корабля проведут совместную 200-мильную регату и встретятся с группой российских яхтсменов, которым передадут памятные подарки для наших полярников на станцию Беллинсгаузен. После этого русские большие парусники продолжат свое плавание по океанам. Это одна из самых протяженных экспедиций наших парусных судов в 21 веке: они посетят за нее 25 стран и пройдут от 27000 до 40000 миль (у каждого из кораблей свой маршрут).

Как сообщают организаторы экспедиции, все российские парусники сейчас находятся в отличном техническом состоянии, пройдя необходимую подготовку перед стартом рекордного плавания. При этом «Седову» в этом году исполняется 99 лет, «Крузенштерну» - 94 года, а «самой молодой» «Палладе» идет всего 31-й год.



