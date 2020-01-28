Российский карьерный экскаватор ЭКГ-18 стал рекордсменом



Сотрудники угольного разреза «Майское» российского добывающего предприятия «СДС-Уголь» (Новокузнецк), используя новый отечественный тяжелый экскаватор производства Уралмашзавода, вышли по итогам 2019 года на рекордные объемы по отгрузке горной массы на экскаваторах такого класса – около 7,5 млн кубометров.

Рекордсменами стали бригада Сергея Коновалова и их российский карьерный экскаватор ЭКГ-18 2018 года выпуска. Им удалось превзойти результаты работы лучших машин зарубежных компаний с аналогичной емкостью ковша (21-27 кубометров). Машина, выпущенная на Уралмаше, работает в Кузбассе с мая 2018 года и заслужила положительные отзывы работников угледобывающего предприятия. Представители завода-производителя тяжелых экскаваторов наградили российских рекордсменов.

Это уже не первый рекорд нашего карьерного экскаватора нового поколения. Так летом 2019 года бригада Евгения Захарченко Кедровского угольного разреза предприятия «Кузбассразрезуголь» на своем ЭКГ-18 стала первой в мире по месячной отгрузке горной массы на экскаваторе данного класса – 1,09 млн кубометров!



Добавим, что российский ЭКГ-18 - это огромная 760-тонная машина для работы в сложных горно-геологических и климатических условиях с вместимостью ковша от 18 до 24 кубометров. Экскаватор оснащен современным приводом переменного тока, информационной системой управления, диагностики узлов, контроля параметров рабочего процесса. Его кабина выполнена с учетом современных требований эргономики и уровня комфорта, ЭКГ-18 уже отлично зарекомендовал себя при разработке тяжелых скальных грунтов в круглосуточном режиме.