В России начато производство нового медицинского лазерного комплекса



Созданный Красногорским заводом имени Зверева (российский холдинг «Швабе») новый офтальмологический лазерный хирургический комплекс ЛС-02-Зенит поступил в продажу для медицинских учреждений. При высоком качестве прибора разработчикам удалось сделать его почти в 2 раза дешевле иностранного аналога.

Как сообщают разработчики, новый хирургический комплекс стоит около 1,2 млн рублей. Его предназначение – проведение микрохирургических операций по удалению неинвазивным методом патологических образований на переднем и заднем отделах глаза. Сюда относятся распространенные операции при различных видах катаракт и глауком, кистах радужной оболочки и ряд других глазных заболеваний. Основой ЛС-02-Зенит является твердотельный YAG-лазер, при помощи которого импульсным излучением очень короткой длительности и высокой мощности выполняется воздействие на образование.

Первыми устройство успешно внедрили в свою работу хирурги филиала Национального медицинского исследовательского центра «Микрохирургия глаза имени академика Федорова» в Тамбове. Следом за ними ЛС-02-Зенит начали использовать в городской больнице №1 города Красногорска (Московская область). Врачи отмечают удобство работы на новой российской технике и ее компактные размеры. Особо выделяют мощную российскую оптику, которая вместе с хорошим освещением позволяет хирургу проводить операцию с высоким качеством изображения.