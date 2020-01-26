В России начали разработку первого нейроморфного процессора Алтай



Компания из Новосибирска «Мотив» и «Лаборатория Касперского» объявили о разработке первого российского нейроморфного процессора (НП), получившего название «Алтай». Разработка предназначена для аппаратного ускорения работы систем с искусственным интеллектом.

Понятие «нейроморфный процессор» обозначает, что архитектура чипа основывается на принципах работы человеческого мозга. Устройство спроектировано и имитирует работу миллионов нейронов с отростками – дендритами и аксонами. Первые отвечают за восприятие информации, а вторые — за её передачу. При этом все нейроны соединены между собой синапсами — специальными контактами, по которым передаются электрические сигналы (нервные импульсы). Нейроморфным процессорам, в отличие от классических, не нужно каждый раз обращаться к памяти (или регистрам) и извлекать оттуда данные — вся информация уже хранится в искусственных нейронах.

Что сегодня известно о российской разработке? Основная сфера применения нейроморфмного процессора (также его называют «нейрочип») «Алтай» - это системы искусственного интеллекта (распознавание речи, техническое зрение), интернет вещей, беспилотники, роботы и т.д. Имеется прототип, работающий с обработкой изображений, показавший на испытаниях «точность на уровне лучших мировых результатов». По информации издания "Наука в Сибири", энергопотребление крайне низкое и составляет около 0,5 Вт при размере кристалла 8х8 мм. Производительность составляет до 2200 кадров в секунду при использовании для обработки изображений. С помощью специального внешнего устройства российский нейроморфный процессор будет «обучаться в процессе работы, ускоряя работу системы, в которую он интегрирован». Также разработчики обещают добиться низкой стоимости серийных изделий.